Algérie: Nadir Larbaoui nommé premier ministre

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé l’ambassadeur du pays auprès des Nations unies, Nadir Larbaoui, au poste de nouveau premier ministre, fait savoir la Radio algérienne.

Nadir Larbaoui vient remplacer Aïmene Benabderrahmane qui était en fonction depuis le 30 juin 2021. Le président a également « nommé M. Boualem Boualem, le conseiller auprès du président de la république chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, au poste de directeur de cabinet de la présidence par intérim », indique un communiqué de la présidence.

La radio ne précise pas les raisons de ces décisions.

Nadir Larbaoui a été ambassadeur d’Algérie au Pakistan et en Égypte. En 2019, il a été rappelé du Caire et nommé conseiller du ministre des Affaires étrangères. Deux ans plus tard, il est devenu ambassadeur de l’Algérie auprès de l’ONU.

Grande Détermination

Après sa nomination, Nadir Larbaoui a officiellement endossé le rôle de Premier ministre d’Algérie lors d’une cérémonie solennelle de transmission de pouvoirs avec Aïmene Benabderrahmane, qui s’est tenue samedi après-midi au Palais du Gouvernement à Alger.

Lors de cet événement marquant, M. Larbaoui a exprimé sa profonde gratitude et son respect envers le président Abdelmadjid Tebboune. « C’est avec une grande reconnaissance que je remercie le président pour la confiance qu’il m’a accordée, me confiant ainsi cette noble tâche au service de notre nation et de la nouvelle Algérie », a-t-il souligné après la cérémonie, en espérant vivement se montrer à la hauteur de cette confiance.

Par ailleurs, M. Larbaoui a souligné sa ferme résolution et son engagement à mettre en œuvre l’ambitieux programme du président de la République, un programme qui met en avant l’intérêt supérieur du citoyen algérien.