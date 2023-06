Algérie: le président Tebboune limoge le ministre de la Communication

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris la décision de mettre fin aux fonctions du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, suite à la diffusion de fausses nouvelles par la chaîne locale Al-Nahar. La secrétaire générale du ministère a été chargée d’assurer l’intérim.

Le président de la République d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision ferme en révoquant le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, suite à la diffusion de fausses nouvelles par la chaîne de télévision Al-Nahar. Le président a également chargé la secrétaire générale du ministère de la Communication d’assurer l’intérim, dans le but de maintenir la continuité des affaires et de garantir une gestion efficace du ministère.

Bien que le communiqué de la présidence n’ait pas fourni de détails spécifiques sur les raisons exactes de la révocation du ministre Bouslimani, il est clair que cette décision est directement liée à la diffusion de fausses informations par Al-Nahar. La chaîne avait récemment rapporté de manière erronée « l’expulsion » de l’ambassadeur émirati en Algérie, une nouvelle qui a ensuite été démentie par le ministère des Affaires étrangères. Cette diffusion de fausses nouvelles a non seulement semé la confusion au sein du public, mais elle a également terni la réputation du pays sur la scène internationale.

La révocation du ministre de la Communication souligne l’engagement ferme du gouvernement algérien à préserver l’intégrité de l’information et à lutter contre la propagation de fausses nouvelles. Dans un monde où la désinformation peut avoir de graves conséquences sur la stabilité sociale et politique, il est essentiel de prendre des mesures rapides et décisives pour éviter la diffusion de fausses informations.

La nomination de la secrétaire générale du ministère de la Communication pour assurer l’intérim garantit la continuité des activités du ministère et permettra une gestion efficace de ses affaires pendant cette période de transition. Il est probable que des mesures plus strictes en matière de contrôle de l’information seront mises en place afin d’empêcher la répétition de tels incidents à l’avenir.