Algérie: la liste de Djamel Belmadi pour le choc contre l’Egypte avec Mahrez

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a dévoilé vendredi sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l’Egypte et le Cap-Vert, comptant pour le rassemblement d’octobre.

A l’instar d’autres sélectionneurs du continent, Djamel Belmadi a aussi dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le rassemblement d’octobre. Les Fennecs affronteront le Cap-Vert (le 12 octobre à Constantine) et l’Egypte (le 16 octobre à Al-Aïn aux Emirats Arabes Unis) en rencontres amicales. Une double confrontation comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la phase finale de la CAN 2023.

Dans cette liste de 25 joueurs, on remarque la présence d’Islam Slimani, qui fait son retour dans le groupe après avoir été écarté du rassemblement de septembre. Malgré un début de saison compliqué à l’AS Rome, Houssem Aouar est aussi convoqué tout comme le vétéran Sofiane Feghouli, qui a toujours la confiance de son coach.

On ne peut cependant pas en dire autant de Himad Abdelli, Baghdad Bounedjah et Aimen Mahious qui sortent de la tanière, ainsi que Youcef Belaïli, toujours absent malgré son début de saison XXL avec le MC Alger. Deux nouvelles têtes fêtent leur première convocation: l’attaquant rennais Amine Gouiri et le jeune Mohamed Bachir Belloumi, sélectionné à seulement 21 ans.

La liste de l’Algérie pour le Cap-Vert et l’Egypte