Images d’Iran, femmes défiant le port du voile, cortèges réprimés et slogans scandés à l’international : ces éléments ont recentré l’attention médiatique ces derniers mois. À Paris, la mobilisation de la diaspora iranienne et la présence de personnalités publiques ont de nouveau mis en lumière le mouvement né en 2022 sous la bannière « Femme, Vie, Liberté ». Parmi les visages connus apparus dans les rassemblements, l’actrice Alexandra Lamy a choisi de se rendre dans un cortège en janvier dernier, suscitant une large couverture médiatique et des réactions sur les réseaux sociaux.

Les images venues d’Iran continuent d’émouvoir et d’inquiéter. Selon le rapport d’Amnesty International cité dans les éléments publics, 2024 a été marqué par un durcissement des mesures répressives : restrictions de la liberté d’expression, censure des médias et filtrage des réseaux sociaux. Les femmes apparaissent au centre des répressions lorsqu’elles défient les règles imposées sur le port du voile, s’exposant à des arrestations, des amendes, des peines de prison et, dans certains cas rapportés, à des châtiments corporels tels que la flagellation.

Outre la répression à l’encontre des femmes, les informations disponibles signalent des discriminations systémiques visant les minorités ethniques et religieuses, les personnes LGBTI et les réfugiés afghans. Des procès jugés inéquitables et l’application de la peine capitale sont évoqués comme touchant de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. Parallèlement, la scène internationale et régionale reste tendue, notamment après la mort du président Ebrahim Raïssi et la nomination de Massoud Pezeshkian, des éléments qui, selon les sources, contribuent à alimenter un climat d’incertitude pour les civils confrontés à la fois à la menace extérieure et à la répression intérieure.

Alexandra Lamy aux manifestations : présence publique et réactions

Révélée au grand public par la série Un gars, une fille, Alexandra Lamy s’est présentée dans un cortège parisien sans discours préparé, selon les comptes rendus des rassemblements. Sa présence s’est traduite par des mots scandés aux côtés des manifestants — notamment « Femme, vie, liberté » et « Halte au massacre » — et par une visibilité accrue sur les réseaux sociaux où son engagement a été relayé et largement commenté.

La mobilisation en France a pris différentes formes : rassemblements devant des lieux symboliques comme le Panthéon, veillées aux bougies et manifestations publiques rassemblant des membres de la diaspora, des anonymes et quelques personnalités. Les observateurs notent que la présence d’instances médiatiques et de figures publiques contribue à attirer l’attention sur le mouvement et à faire résonner des messages qui, autrement, pourraient être moins relayés.

Sur les réseaux sociaux, la prise de position d’Alexandra Lamy a suscité des soutiens mais aussi des polémiques périphériques, notamment après un tweet jugé insultant visant son ex-compagnon Jean Dujardin. Plusieurs commentateurs et participants aux rassemblements ont toutefois souligné que l’essentiel portait, selon eux, sur la défense de vies humaines et sur la visibilité donnée au mouvement iranien. À 54 ans, l’actrice a ainsi été présentée par certains observateurs comme une personnalité publique ayant choisi de participer directement à un rassemblement en soutien au mouvement iranien.