Alex Iwobi décrit la mentalité « extrême » de Victor Osimhen

Le milieu offensif de Fulham, Alex Iwobi, s’est exprimé sur la mentalité hors norme de son coéquipier en sélection, Victor Osimhen, évoquant un esprit de compétition poussé à l’extrême. Invité du podcast Best Mode On, l’international nigérian a décrit un joueur prêt à tout pour s’imposer, parfois à la limite. « À l’entraînement, il se met constamment en danger, que ce soit avec la tête ou la jambe. Il a toujours été un combattant », a-t-il expliqué.

Pour Iwobi, cette intensité permanente explique en grande partie la progression d’Osimhen, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde. « Certains diront qu’il manque de finesse ou qu’il est brut, mais il se crée énormément d’occasions grâce à son travail et à ses appels. » L’ancien joueur d’Arsenal insiste également sur la détermination sans faille de son compatriote : « Peu importe l’adversaire, qu’il s’agisse de Virgil van Dijk ou d’un joueur amateur, il aborde chaque match avec la même intensité. » Iwobi n’hésite toutefois pas à souligner les excès de cette mentalité : « Il veut toujours gagner, parfois de manière excessive. À l’entraînement, il peut aller trop loin, quitte à tricher pour s’imposer. » Un portrait sans filtre d’un compétiteur acharné, dont l’état d’esprit divise autant qu’il impressionne.





