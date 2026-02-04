Alavés – Real Sociedad : diffusion TV en direct Coupe du Roi

Le quart de finale de la Coupe du Roi mettant aux prises le Deportivo Alavés à la Real Sociedad se joue ce mercredi 4 février 2026 à 20h00 GMT au stade Mendizorroza. Les personnes qui ne pourront pas être présentes dans l’enceinte auront plusieurs options pour suivre la rencontre en direct via la télévision ou des plateformes partenaires.

En France, la diffusion de cette phase de la compétition est assurée par DAZN, qui retransmettra le match en direct. La télévision publique espagnole RTVE diffuse également, à titre ponctuel, certaines affiches gratuitement : il est possible de les retrouver sur La 1, La 2 ou Teledeporte selon la programmation.

Sur le continent africain, les droits sont répartis selon les zones. En Afrique subsaharienne, Canal+ Sport détient la diffusion et couvre de nombreux pays, parmi lesquels le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mali. Pour les téléspectateurs d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte), le groupe MBC prend en charge la diffusion en fonction des grilles locales des chaînes.

Modalités pratiques de visionnage