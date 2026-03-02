Alain Chamfort a acheté une maison près de chez Sophie Davant

Le 2 mars 2026, Alain Chamfort souffle ses 77 bougies . L’artiste a choisi de célébrer cet âge loin du tumulte parisien, dans une maison normande face à la mer, un refuge pensé pour la lumière et le silence et situé à quelques encablures de la résidence de Sophie Davant.

Son départ de la capitale remonte à la période où il a été confronté à la maladie : atteint d’un cancer des os en 2015, il confiait avoir alors « quitté Paris à ce moment‑là ». Installé dans un quartier en travaux et fatigué par le rythme urbain, il a ressenti le besoin d’un autre horizon, plus serein et plus proche de la nature.

En 2018, il a acquis une demeure d’inspiration anglo‑normande, « un peu excentrée », tournée vers la Manche. L’architecture extérieure a conservé son charme, mais l’intérieur a été repensé selon ses souhaits : ouverture sur le jardin par une large baie vitrée, bois clair, parquets, bibliothèques murales et teintes apaisantes. « Je vis dans une maison que j’ai imaginée », dit-il, soulignant l’importance du lien entre intérieur et paysage.

Un refuge où la musique reste centrale

La maison abrite une pièce entièrement dédiée à la musique. Alain Chamfort y a rassemblé piano, instruments et équipement d’enregistrement ainsi que des livres, souhaitant un espace propice à la création sans contrainte commerciale. Il compose « à son rythme », explique‑t‑il, depuis la sortie de L’Impermanence, présenté comme son dernier album, tout en estimant que le « format traditionnel du disque » paraît « un peu obsolète ».

La proximité de la mer participe de cette respiration nouvelle : la vue et la lumière ont remplacé l’accumulation d’objets. L’artiste, longtemps associé à l’image d’un dandy élégant, a choisi une sobriété volontaire. Après plusieurs déménagements, il confie s’être délesté du superflu pour privilégier « la lumière, le silence et la vue sur la mer ».

Âgé de 77 ans, il évoque sans détour les marques du temps. Il a parlé de « vieillir est une blessure sévère », mentionnant des problèmes comme l’arthrose des doigts ou un souffle parfois plus court, tout en maintenant une pratique régulière du Pilates pour l’entretien physique.

Père de cinq enfants, il dit avoir acquis une certaine lucidité sur les priorités. Il insiste aussi sur le fait de ne pas couper totalement les ponts avec Paris : « C’est à deux heures de Paris », rappelle‑t‑il, soulignant son besoin d’un équilibre entre la quiétude de la campagne et l’énergie de la capitale.

La Normandie n’est pas un territoire inconnu pour lui : dans les années 1980, il fréquentait déjà Honfleur, Deauville et Trouville avec ses enfants. Son choix de s’y installer s’inscrit dans la continuité de ces liens anciens avec le littoral et la nature.

Non loin de sa demeure, d’autres personnalités ont également choisi la région pour sa douceur de vivre. Pour Alain Chamfort, ce refuge reste avant tout un espace intime, où il écrit et compose à l’écart des projecteurs.