Al Nassr: Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record

Auteur d’un doublé lors du sacre d’Al-Nassr FC en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record historique. Le Portugais devient le premier joueur à remporter à la fois un championnat national et un titre de meilleur buteur dans quatre pays différents. Une nouvelle performance majeure pour l’attaquant de 41 ans, qui continue d’écrire sa légende avant la Coupe du monde 2026 avec le Portugal.

Cristiano Ronaldo a encore enrichi un peu plus sa légende. Jeudi soir, le capitaine d’Al-Nassr FC a remporté la Saudi Pro League après la victoire de son équipe face à Damac FC (4-2), un succès qui permet au club de devancer son grand rival Al-Hilal SFC au classement final. Auteur d’un doublé, l’attaquant portugais a joué un rôle déterminant dans ce sacre sous les ordres de Jorge Jesus. Avant lui, Sadio Mané avait ouvert le score en première période, tandis que Kingsley Coman a également participé à la fête offensive des leaders saoudiens.

Ce nouveau titre permet surtout à Cristiano Ronaldo d’établir un record inédit dans l’histoire du football mondial. Selon le quotidien espagnol Marca, l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de Juventus FC devient le premier joueur à avoir remporté à la fois un championnat national et un titre de meilleur buteur dans quatre pays différents. Le Portugais avait déjà réalisé cette performance en Angleterre, en Espagne et en Italie avant de l’accomplir désormais en Arabie saoudite avec Al-Nassr. À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue donc d’empiler les records et les distinctions. La star lusitanienne va désormais tourner son attention vers la sélection nationale, avec l’ambition de conduire le Portugal lors de la Coupe du monde 2026





