Al Nassr: Cristiano Ronaldo a vomi après sa sortie contre Al Ettifaq

Sorti dans les dernières minutes lors de la rencontre de Saudi Pro League entre Al-Nassr et Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo a suscité l’inquiétude. Remplacé à la 89e minute, l’attaquant portugais a quitté la pelouse de manière précipitée, un choix qui a d’abord surpris au regard du timing. En conférence de presse, son entraîneur Jorge Jesus a rapidement levé le voile sur cette décision. L’ancien technicien du Benfica a expliqué que son joueur n’était pas dans un état physique optimal avant même le coup d’envoi.

Touché par des douleurs à l’estomac et une sensation de fatigue générale, Cristiano Ronaldo a néanmoins débuté la rencontre. Mais son état s’est détérioré au fil des minutes, poussant le staff à intervenir en fin de match. « J’hésitais déjà à le titulariser. Il ne se sentait pas bien, avec des douleurs abdominales et une fatigue importante. Après son remplacement, il est rentré directement aux vestiaires où il a vomi », a confié Jorge Jesus.

Un épisode qui souligne la gestion délicate des organismes en fin de saison, même pour un joueur de l’envergure de Ronaldo. Malgré tout, le quintuple Ballon d’Or a tenu sa place jusqu’aux derniers instants, preuve de son engagement. Reste désormais à savoir si cet incident aura des conséquences sur sa disponibilité lors des prochaines échéances. Du côté d’Al-Nassr, la prudence devrait être de mise.



