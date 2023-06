Al Ittihad: le véritable salaire de Karim Benzema dévoilé

-Publicité-

Selon les informations de Footmercato ce mercredi, le salaire annuel de Karim Benzema à Al Ittihad s’élève à 30 millions de dollars (soit 27,5 M€ environ). Beaucoup moins que les 200 millions d’euros annoncés par les médias espagnols.

Après une carrière longue de quatorze saisons au Real Madrid, l’attaquant français Karim Benzema a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre le championnat saoudien. Le Ballon d’Or 2022 a signé un contrat de 3 ans avec les Tigres d’Al-Ittihad, basés à Djeddah, la deuxième ville la plus importante du pays située à l’est de la capitale. Et selon les médias espagnols, le club saoudien a dû offrir un salaire de 600 millions d’euro sur l’ensemble du bail pour attirer KB9. Mais, selon Footmercato, l’ancien capitaine madrilène gagnera beaucoup moins dans son nouveau club.

En effet, d’après le média français, le salaire annuel de Karim Benzema à Al Ittihad s’élève à 30 millions de dollars (soit 27,5 M€ environ), hors droits à l’image. Le contrat porte bien sur 3 saisons. Des émoluments qui restent conséquents même s’ils sont très loin de la manne financière annoncée pour KB9. Désormais, le Ballon d’Or en titre veut se concentrer sur ses objectifs dans sa nouvelle équipe. Même si la Saudi Pro League est moins compétitive que les championnats européens, Benzema ne compte pas filer trois années tranquilles et veut remporter encore des trophées.

- Publicité-

«J’ai joué pour Madrid, j’ai gagné de nombreuses choses et je suis fier de ça. J’ai pu représenter Madrid et finir l’aventure comme je le souhaitais. J’espère qu’avec mon nouveau club, je vais pouvoir apporter mon football et le plus important gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire pour moi. Et j’aimerais mettre le club encore plus haut, même si en ce moment il est déjà haut. (…)

Les trophées sont très très importants. Ça va être dur de gagner, mais rien n’est impossible. Nous devons faire de notre mieux sur tous les aspects et j’aimerais pouvoir apporter mon aide pour permettre au club et aux supporters de soulever un trophée. Si on traverse des moments difficiles, avec l’ambition, la compétitivité et le talent, on peut gagner.», a expliqué l’ancien international français dans un entretien accordé au site d’Al Ittihad.

Articles similaires