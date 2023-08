Al Hilal: croix au cou, Neymar au cœur d’une polémique en Arabie Saoudite

- Publicité-

Arrivé vendredi en Arabie Saoudite après sa signature à Al Hilal, Neymar est déjà au cœur d’une polémique dans le golfe persique. La star brésilienne a fait soulever les réseaux sociaux du pays pour avoir porté au cou une croix, symbole du christianisme. Une religion interdite dans cette monarchie arabique, berceau de l’islam.

A l’instar de ses homologues tels que Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez ou encore Sadio Mané, Neymar a aussi décidé de s’offrir une aventure en Arabie Saoudite. L’attaquant brésilien s’est engagé avec le club d’Al Hilal.

La star auriverde a signé un contrat de deux ans avec le mythique club saoudien qui a cassé sa banque pour répondre à tous les caprices de sa nouvelle vedette. L’ancien joueur du Barça va en effet toucher plus de 100 millions d’euros annuellement en salaire, en plus d’autres avantages pharaoniques.

Le jackpot donc pour la star auriverde mais qui va devoir faire une croix sur certaines de ses frasques. Et le joueur de 31 ans l’a déjà appris à ses dépens. Arrivé vendredi à Riyad, l’ancien du PSG a déclenché une polémique dans tout le royaume. Et pour cause, le natif de Mogi das Cruzes portait au cou une croix en diamant, symbole du christianisme, comme le rapportent les médias locaux.

Berceau de l’Islam et siège de la Mecque, l’Arabie Saoudite a interdit formellement la pratique du christianisme sur son territoire. Fervent croyant, Neymar lui, n’a jamais hésité à exhiber sa foi, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et c’est sans doute ce qu’il a encore fait. Sauf que cela à provoqué un tollé dans tout le pays.

L’Arabie Saoudite ferme les yeux…

Face à la polémique, les autorités saoudiennes et les dirigeants d’Al Hilal ont choisi la discrétion. Cependant, les clichés de Neymar ont provoqué des réactions en chaine sur les réseaux sociaux, suscitant des émotions fortes au sein de la communauté saoudienne.

Les internautes saoudiens ont exprimé leurs critiques envers le désormais ex-joueur du PSG. La toile a été le témoin de commentaires acerbes et de discussions animées concernant les photos en question. Dans le but de minimiser cette controverse dans le pays, certains médias locaux ont même eu recours à des retouches photoshop pour effacer le symbole chrétien, à savoir la croix, des images de présentation de Neymar.

Ces mesures visent à calmer les tensions et à apaiser la controverse générée par les photos de Neymar, et à éviter que cela ne prenne des proportions plus importantes. Cependant, malgré cette démarche, la situation continue de susciter des débats au sein de la société saoudienne et parmi les amateurs de football.

