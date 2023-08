Al-Ahli: le duo Mahrez-Kessie régale (vidéo)

Ce mardi, Al-Ahli a enchaîné une quatrième victoire en trois rencontres de championnat. Le duo Riyad Mahrez-Franck Kessie a une nouvelle fois régalé les spectateurs.

En cette période estivale, le monde du football a été témoin d’un bouleversement majeur sur le marché des transferts avec les acquisitions impressionnantes de l’Arabie saoudite et Al-Ahli n’était pas en reste. Des noms prestigieux tels que Riyad Mahrez, Franck Kessié, Roberto Firmino et Allan Saint-Maximin ont rejoint les rangs de l’équipe. Les fruits de ce recrutement ambitieux sont déjà palpables, car sous la direction du jeune entraîneur Matthias Jaissle, l’équipe se positionne en tête du championnat, à égalité avec Al-Ittihad mené par Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Ce mardi, alors que l’équipe a décroché sa quatrième victoire consécutive en autant de matchs, le duo magique constitué de Riyad Mahrez et Franck Kessié s’est encore illustré, confirmant l’efficacité de leur association sur le terrain. L’international algérien, a ouvert le score avec une finition subtile après un magnifique service de l’Ivoirien. Le lien entre ces deux joueurs clés a été renforcé en deuxième mi-temps, lorsque Mahrez a cette fois-ci endossé le rôle de passeur décisif pour Kessié, scellant ainsi une performance impressionnante pour l’équipe et régalant les supporters saoudiens.

