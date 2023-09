Akon: « si vous voulez demeurer riche, restez avare »

- Publicité-

Lors de sa récente apparition en tant qu’invité dans le dernier épisode d’Impulsive Podcast, Akon a livré des conseils financiers surprenants qui ont attiré l’attention du public. Le chanteur milliardaire a conseillé contre la possession de jets privés, en mettant en évidence les coûts exorbitants associés à ces symboles de luxe.

Akon est indéniablement l’une des figures les plus éminentes de l’industrie de la musique RnB. Originaire du Sénégal, il a conquis les charts internationaux avec son style distinctif et sa voix captivante. Sa carrière musicale impressionnante est marquée par une série de hits à succès, notamment « Lonely, » « Smack That, » « Don’t Matter, » et « Locked Up, » qui ont conquis les oreilles du monde entier.

En plus de son succès en tant qu’artiste, Akon s’est également distingué par son talent d’entrepreneur. Le chanteur est très impliqué dans l’entrepreneuriat social au travers de sa fondation Konfidence Foundation consacrée aux enfants défavorisés d’Afrique.



Invité pour partager son expérience lors d’un Podcast, le rappeur devenu entrepreneur a livré des conseils financiers surprenants. « Quoi que vous fassiez, ne possédez pas de jet privé. Frère, posséder un avion personnel, c’est dépenser au moins 2 à 3 millions de dollars par an rien que pour l’entretien et la maintenance. Vous dépensez plus en maintenance que le coût réel du jet. C’est le conseil que je donne à tout le monde. L’argent dont vous disposez maintenant doit vous durer toute une vie. En raisonnant ainsi, vous serez très prudent« , a déclaré Akon.

Le chanteur a également partagé une expérience personnelle en ajoutant : « J’ai essayé de posséder un jet, cela n’a duré que six mois. Si vous voulez rester riche, restez avare.«

Ces conseils financiers peu conventionnels d’Akon ont suscité des réactions mitigées. Certains estiment que ses conseils reflètent une approche sensée et responsable en matière de gestion financière, tandis que d’autres considèrent cela comme une surprise venant d’un chanteur aux succès mondiaux et à la fortune évaluée à plusieurs milliards de dollars.



Les jets privés sont souvent perçus comme un symbole de richesse et de statut. Cependant, Akon donne une perspective différente en soulignant les coûts annuels élevés associés à leur entretien et à leur maintenance. Une chose est sûre, ses conseils incitent à la prudence financière et à la recherche de moyens plus rentables de dépenser son argent.

