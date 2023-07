Akon: « les Nigérians sont les personnes les plus intelligentes de la planète »

- Publicité-

La star de la musique sénégalo-américaine, Akon, estime que les Nigérians sont les personnes les plus intelligentes de la planète.

Akon est une Popstar légendaire dont la musique a défini la scène R&B et Hip Hop américaine du début des années 2000 et qui a également aidé à faire connaitre l’Afrobeat à l’international grâce à sa collaboration avec des artistes de renom sur le continent, tant nigérians que sénégalais.

Dans une nouvelle interview avec le podcast musical populaire « Drinking Champs« , l’artiste est revenu sur ses débuts en Amérique, sur le vol de voitures et sur le fait de devenir une star de la musique.

Et Alioune Badara Thiam (de son vrai nom) a parlé de sa relation avec les Nigérians qu’il décrit comme les personnes les plus réfléchies du continent. Selon Akon, le Nigeria est similaire à New York et les Nigérians sont les personnes les plus intelligentes de la planète.

« Cela peut être discutable, mais les Nigérians sont les personnes les plus intelligentes de la planète… Il n’y a personne de plus intelligent que le Nigérian« , a déclaré Akon. La star de la musique a également souligné que même si certaines brebis galeuses utilisent leur intelligence à mauvais escient, cela n’empêche pas les Nigérians d’être super intelligents.

Concernant ses contributions à l’exportation internationale d’Afrobeats, Akon a déclaré qu’il était à Lagos depuis 2007 pour se connecter avec la musique nigériane. Les mélomanes se souviendront qu’Akon a collaboré avec la mégastar nigériane P-Square en 2012 pour le remix de leur single « Chop My Money« . Il a également travaillé avec Wizkid qu’il a enrôlé dans son label Konvict Music.

