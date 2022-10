Akon: le chanteur avoue avoir utilisé son frère jumeau pour certains concerts

Le chanteur et producteur de RnB américain Akon s’est fait remplacer par son frère jumeau lors d’un concert il y a quelques années. Cet aveu a été fait par l’artiste lui même des années après les révélations de T-Pain, lui aussi, artiste chateur.

Dans un entretien accordé à DJ Akademiks, T-Pain affirmait il y a quelques années que Akon utilise son frère pour certains concerts. « Je me suis rendu compte que Abou Thiam faisait des concerts pour Akon« , avait confié l’artiste.

« Non, arrête de dire ça, ce n’est jamais arrivé », répond l’animateur. Et à T-Pain d’insister : « Est-ce que t’es naïf à ce point, ? Abou était là, à faire les concerts d’Akon, en playback. Et les gens payaient pour ça. Tu ne pourrais pas croire que c’était Akon en 2006 ? Tu ne pouvais pas vérifier, il n’y avait aucun moyen. Abou était sur scène, pendant qu’Akon faisait un autre concert à l’autre bout du monde, et ils prenaient la même somme à chaque fois »

Mais Akon qui s’inscrivait en faux en rassurant que son frère Jumeau ne l’a jamais remplacé sur scène a fini par reconnaître avoir fait appel à son frère pour certains concerts. « Laisse moi mettre les choses au clair. Bu était mon double. Il était mon double. C’était avant Internet. Si tu voyais Abou à un endroit et que tu me voyais moi, tu ne pouvais pas faire la différence », a avoué Akon au micro de The Morning Hustle.

Selon lui, il se faisait remplacer pour ne pas perdre de l’argent. « Mec, tout cet argent que je laisse. On ne pouvait pas laisser passer ces sommes ».