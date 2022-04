« … Aïvo est en prison en train de sciencer, Madougou en train de faire la ménopause… », Bertin Coovi

Bertin Koovi, l’ex-opposant au régime de Patrice Talon, ne rate aucune occasion pour répondre à ses détracteurs. Ce 31 mars 2022, le promoteur de l’économie fondamentaliste a réagi sur sa page Facebook suite à un post qui l’indexait.

Resté longtemps absent des réseaux sociaux, le promoteur de l’économie fondamentaliste, Bertin Koovi, est réapparu cet après midi, suite à un post sur les réseaux sociaux. Le président de l’Alliance Iroko qui s’est vu visiblement indexer par l’activiste Aledjo Maora a réagi sur sa page Facebook.

« On en est où avec L’ÉCONOMIE FONDAMENTALE de KOOVI que le gouvernement voulait tant mettre en application? Les béninois ont faim et ne sont pas heureux », avait écrit Aledjo Maora sur sa page. Et à l’homme blanchi par la justice béninoise, et qui a déjà annoncé son appartenance au Bloc Républicain (BR), de répondre à travers un direct de plus de 20 mn.

« La vie n’a jamais été moins chère »

« Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont toujours trouvé que la vie est chère… Je vais juste vous dire que c’est celui qui est président qui décide de la politique générale d’un pays. Le président a décidé de finir d’abord avec les infrastructures de base qu’il a lancé. Et après vous allez manger. » a déclaré l’ex commandant en chef de la résistance devenu soutien du président Patrice Talon.

« Vous n’avez pas le culot de mentionner mon nom et de dire que le peuple a faim. Quand le peuple était rassasié, m’aviez-vous jamais appelé pour dire que vous étiez rassasié ? Dans quel pays vous avez entendu que la vie est moins chère. Posez la question aux Ukrainiens, ils savent maintenant le prix de la vie. La vie n’a jamais été moins chère quelque part. »

« Voici un pays qui ne produit pas du blé, mais qui fait du pain son aliment de base »

Poursuivant dans son analyse par rapport à la cherté de la vie, surement dû à l’opération militaire de la Russie en Ukraine, le chantre de l’économie fondamentale relate les vraies raisons de la souffrance du peuple. « Et puis, voici un pays qui ne produit pas du blé, mais qui fait du pain son aliment de base. Vous trouvez ça normal ? Le pain [ pain produit à base du blé importé, ndlr] doit être une exception au Bénin. » s’est offusqué Bertin Koovi.

« Vous ne pouvez pas fabriquer un ordinateur, ni téléphone, mais au moins on ne peut pas élever du poulet ? Le poulet nous vient du Brésil, le sucre nous vient du Brésil ou bien de la Malaisie. Le savon nous vient d’ailleurs. Le riz nous viennent de l’étranger. Vous n’avez encore rien vu. Vous verrez le sable que vous allez croire que c’est du gari [ dérivé de manioc qui entre dans la composition de nombreux mets en Afrique de l’Ouest, ndlr]. Continuer à manger ce que d’autres ont produit, et attendez. Il n’y a pas de guerre en Ukraine. Il y a une opération spéciale militaire de la Russie en Ukraine et voilà qu’on dit qu’il aura la famine en Afrique. » se désole l’ex-opposant au régime de Patrice Talon.

« Je propose et Talon dispose »

Dans sa vidéo, l’ex-opposant est revenu sur les raisons de sa décision de quitter l’opposition pour « venir faire la paix » avec le régime actuel. « Je suis rentré faire la paix avec la république. J’ai appelé à la paix. J’ai appelé le peuple à « sciencer » pour qu’il n’y ait pas des morts inutiles. Ceux qui n’ont pas écouté sont entrain de réfléchir à Missérété [ prison civile dans le département de l’Ouémé où sont détenus plusieurs opposants au régime du Président Patrice Talon, ndlr]. » a déclaré celui qui se fait désormais appeler, Chabi Woure Boukoukpin.

« J’ai eu 5 ans de folie, soi-disant que je suis opposant à défendre mes idées que je veux pour vous. Est-ce que je vous ai vu derrière ? Vous voulez que les autres se suicident pour vous. Aïvo [ Joël Aïvo, une des figures montantes de l’opposition, condamnée à 10 ans de prison, ndlr] est en prison en train de « sciencer ». Madougou [ Reckya Madougou, opposante condamnée à 20 ans de prion, ndlr] est en prison en train de faire la ménopause. » a déclaré Bertin Koovi qui désormais se dit « plus sage » à ne plus lutter contre le pouvoir en place et à rester du côté du peuple.