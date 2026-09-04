Air Sénégal intègre un Boeing 737-800 dédié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

La compagnie nationale Air Sénégal a officialisé, le mardi 1er septembre 2026, l’acquisition d’un nouvel appareil Boeing 737-800 destiné à renforcer sa flotte aérienne. Cette nouvelle unité opérationnelle vient consolider l’ensemble des moyens matériels du pavillon sénégalais, avec pour objectif immédiat de répondre à la hausse constante du trafic de passagers et d’optimiser le programme des vols réguliers.

Cette acquisition stratégique a été réalisée avec l’appui déterminant et le financement de l’État sénégalais. Les pouvoirs publics inscrivent cet investissement majeur dans le cadre du renforcement de la souveraineté aérienne nationale, affirmant la volonté de doter le pays d’un levier autonome de transport capable d’affermir son désenclavement et son rayonnement extérieur.

Sur le plan logistique, l’appareil vise à accroître les capacités opérationnelles de la compagnie et à soutenir l’extension de son réseau sur les liaisons régionales et internationales. Le transporteur prévoit ainsi de densifier ses rotations sur les corridors ouest-africains les plus sollicités, tout en garantissant des connexions plus fluides vers les grandes métropoles partenaires.

L’avion bénéficiera par ailleurs d’un habillage visuel spécial aux couleurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette livrée symbolique valorisera les emblèmes de cette compétition multisports historique, permettant à l’appareil de faire rayonner l’image de la capitale sénégalaise sur chaque tarmac international où il effectuera des escales commerciales.

Une rotation inaugurale pour la flamme olympique

Dans l’immédiat, ce Boeing 737-800 sera mobilisé pour aller chercher la flamme olympique à Athènes et l’acheminer à Dakar le 12 septembre 2026. Cette rotation inaugurale permettra de transporter le symbole olympique depuis la Grèce jusqu’au sol sénégalais, marquant officiellement l’ouverture de la phase finale des préparatifs de l’événement planétaire.