Air France suspend ses vols en direction de Niamey, Bamako et Ouagadougou

Redoutant une « agression » d’une force étrangère, les autorités nigériennes ont décidé de ferme l’espace aérien du pays jusqu’à nouvel ordre. Cette décision met en difficulté des compagnies européennes, notamment Air France qui exploite régulièrement les frontières ariennes du Niger.

Jusqu’au 11 août, les vols de la compagnie aérienne Air France en destination et en provenance de Niamey et les liaisons vers Bamako et Ouagadougou sont interrompues. La compagnie a été contrainte de prendre cette décision suite à la fermeture des frontières aériennes du Niger en raison de la crise qui secoue le pays.

Air France n’est pas la seule compagnie touchée par la décision des putschistes nigériens. D’autres compagnies européennes se retrouvent aussi en difficulté. Selon Le Figaro, « le vol Air Belgium, Bruxelles – Johannesburg, changeait de cap, tandis que le vol Turkish Airlines, Lagos – Istanbul, se déroute à l’ouest du Niger. British Airways, Lufthansa, Swiss, Virgin changent les routes de leurs vols ».

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) n’a pas indiqué un délai pour lever la fermeture de l’espace aérien nigérien. Cette incertitude impose au compagnies des plans alternatifs pour gérer la crise sur la durée.