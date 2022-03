Aide à la croissance inclusive: la banque mondiale approuve 100 millions $ au Togo

La banque mondiale apporte une nouvelle aide au Togo. L’institution financière a déboursé mercredi, une enveloppe de 100 millions $ pour soutenir la croissance inclusive du Togo.

Mercredi, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions $, destiné à soutenir le programme de croissance inclusive du Togo. Cette enveloppe sera octroyée via l’Association internationale de développement (IDA) dans le cadre d’un financement additionnel, explique la présidence togolaise.

Concrètement, détaille la présidence, cette subvention de l’institution de Bretton Woods doit servir à soutenir les réformes fiscales, renforcer la gestion budgétaire et la viabilité financière, puis améliorer la prestation des services dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. « L’appui devrait ainsi servir à optimiser les performances des deux principaux opérateurs publics CEET et TdE ».

“Ce financement accompagne des réformes transformatrices pour élargir l’assiette fiscale tout en améliorant l’efficacité des dépenses publiques par le renforcement des marchés publics, de la gestion des investissements publics et des procédures de Partenariat Public-Privé”, a déclaré la représentante résidente, Hawa Cissé Wagué qui fait remarquer que “d’importants progrès relatifs à la mobilisation de ressources domestiques ont été réalisés ces dernières années”.

En août 2021, l’institution financière a décidé de soutenir le Togo avec une aide estimée à 33 milliards de FCFA. Le fond alloué a servi à l’amélioration de l’Education dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest dont l’économie est fragilisée par le covid-19. En juin, elle a accordé une somme estimée à 11 milliards de FCFA au Togo, en appui aux mesures sociales anti-Covid. En mai, elle a approuvé 5,9 milliards FCFA au Togo pour le renforcement de sa connectivité numérique.