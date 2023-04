Agroalimentaire au Bénin: vers l’interdiction de l’importation des congelés?

- Publicité-

Développer la production locale, est la meilleure voie de développement d’une Nation. C’est l’option que semble prendre le gouvernement de la rupture dans le secteur agroalimentaire notamment les congelés.

Au cours d’une rencontre qu’il a eu ce lundi avec les producteurs de Soja de Doumè, dans la Commune de Savalou, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui s’est intéressé à l’élevage des volailles. « À partir du 31 décembre 2024, plus aucun œuf, plus aucun poulet congelé ne va rentrer au Bénin. Nous allons développer notre filière poulet bicyclette » a confié l’autorité aux paysans.

Ainsi, après les filière soja, cajou…, le gouvernement veut développer la filière du poulet bicyclette. L’objectif est de réduire l’importation des produits congelés et les œufs dans le pays. L’autorité a donc exhorté les paysans à se préparer pour relever ce défi.

« Je vous invite donc à redynamiser vos poulaillers parce que le marché va en demander« , a confié le ministre Gaston Dossouhoui.