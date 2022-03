Agriculture: le Projet « USDA West Africa PRO-Cashew » lancé au Bénin

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui et les responsables de « Cultivating New Frontiers in Agriculture » (CNFA) ont officiellement lancé le Projet USDA West Africa PRO-Cashew au Bénin. L’objectif principal de ce projet, présent dans d’autres pays, est de booster le secteur de la noix de cajou.

Le « Cultivating New Frontiers in Agriculture » (CNFA) lance officiellement ses activés au Bénin. En effet, avec l’accompagnement du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et du Ministère de l’Industrie et du Commerce du Bénin, cette structure américaines a donné le top de la mise en exécution du Projet USDA West Africa PRO-Cashew à Cotonou. « Notre objectif au Bénin et dans l‘ensemble des pays où PRO-Cashew intervient, est de tirer parti d’un ensemble complet d’interventions pour améliorer le secteur de la noix de cajou tout au long de la chaîne de valeur », a expliqué le Chef du Projet, Jean François Guay.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui a fait savoir que « la noix de cajou est aujourd’hui l’une des principales denrées agricoles d’exportation du Bénin ». « Elle contribue à environ 8 % des recettes nationales d’exportation et à 28 % des exportations totales, ce qui représente une part significative du Produit Intérieur Brut du Bénin », a-t-il ajouté.

Selon le ministre, « ce projet aidera les producteurs du Bénin et d’Afrique de l’Ouest, à migrer vers une amélioration économique profitable à leurs familles ». Il n’a pas manqué de remercier les Etats-Unis d’Amérique, l’un des grands producteurs agricoles dans le monde, pour son soutien au développement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest en général et au Bénin en particulier. « Nous sommes déterminés à travailler avec ce grand pays pour promouvoir notre objectif commun d’amélioration de la prospérité économique », a déclaré Gaston Dossouhoui.