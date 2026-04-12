AfSud : l’Alliance démocratique tient son congrès pour renouveler sa direction

Le principal rassemblement de l’Alliance Démocratique (DA) se tient ce week‑end en Afrique du Sud pour renouveler ses instances dirigeantes. Près de 2 000 délégué·e·s venus de toutes les provinces sont réunis afin d’élire une nouvelle équipe à la tête du parti, qui a pris un relief national depuis son entrée, en 2025, dans le gouvernement d’unité aux côtés de l’ANC, après la perte par ce dernier de sa majorité absolue.

Pour Bénin Web TV, notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès, rapporte une ambiance électrique au cœur du congrès : nombreux·ses militant·e·s portent fièrement le bleu du parti et affichent l’ambition d’emporter la présidentielle de 2029. Mais pour transformer ce rêve en réalité, la DA devra sortir de son électorat traditionnel — majoritairement blanc et métis — et séduire des couches plus larges de la population.

Parmi les changements annoncés, la présidence du conseil fédéral est remise en jeu : Helen Zille, qui cède son mandat, a cherché à recentrer le débat sur une identité politique plutôt que sur des repères raciaux. Elle a insisté sur l’idée d’une communauté « bleue », destinée à rassembler au‑delà des distinctions de peau, et a dénoncé la tentation de réduire la vie politique à des appartenances ethniques ou idéologiques, qu’elles viennent de l’extrême droite ou de la gauche « woke ».

Zille brigue par ailleurs la mairie de Johannesburg, une élection locale dont le scrutin est programmé au plus tard en février 2027. Elle a récemment fait parler d’elle lors d’une opération médiatique — elle s’était amusée à se pencher dans un énorme nid‑de‑poule que la municipalité a rapidement fait combler, une séquence largement commentée dans les médias locaux.

Vers une DA aux ambitions nationales

Le parti espère capitaliser sur les résultats obtenus dans le gouvernement de coalition pour démontrer sa capacité à gouverner au niveau national et dépasser son ancrage historique au Cap. Les responsables mettent en avant ces réalisations comme preuve que la DA n’est plus seulement une force municipale ou un éternel parti d’opposition.

John Steenhuisen, sortant à la tête du parti et actuel ministre de l’Agriculture, a résumé cette orientation en affirmant que la DA se présente désormais comme un acteur national apte à conduire des réformes et déjà à l’œuvre pour améliorer la situation du pays. Pour lui, la formation a quitté le statut de mouvement régional pour endosser une responsabilité gouvernementale tangible.

Parmi les prétendants à la succession figure Geordin Hill‑Lewis, le maire du Cap âgé de 39 ans, considéré comme le favori dans la course interne. Le vote des militants pour désigner le nouveau leadership se déroule ce dimanche, moment clé pour la stratégie et l’avenir politique de la DA.