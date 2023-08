Afrique : top 10 des pays ayant le PIB par habitant le plus élevé

Business Insider Africa a publié une liste des dix pays du continent avec le PIB per capita le plus élevé, basée sur les données de la plateforme TradingEconomics. Les trois premières places sont occupées par les Seychelles, l’île Maurice et la Libye.

Selon les données fournies par TradingEconomics, une plateforme de données qui fournit des informations sur 196 pays, le produit intérieur brut (PIB) par habitant en Afrique, un continent riche en ressources, varie considérablement d’un pays à l’autre.

En raison de la croissance des secteurs du tourisme et des services, les États tels que les Seychelles et l’île Maurice ont un PIB par habitant assez élevé. Cependant, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, tels que le Tchad et la République centrafricaine, ont un faible PIB par habitant en raison d’instabilité politique, d’infrastructures limitées et d’accès limité à l’éducation et aux soins de santé.

Liste des 10 pays avec le plus important PIB par habitant

Seychelles (17.117 dollars par habitant) Maurice (10.545 dollars) Libye (8.151 dollars) Botswana (6.657 dollars) Gabon (6.642 dollars) Afrique du Sud (6.019 dollars) Guinée équatoriale (5.871 dollars) Namibie (4.358 dollars) Égypte (4.089 dollars) Swaziland (4.045 dollars)

Cependant, le Burundi, la République centrafricaine et le Congo occupent les rangs les plus bas de la liste.