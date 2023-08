Afrique: Séverin Adjovi appelle à une mobilisation de réflexion sur le continent

- Publicité-

À travers une tribune intitulée « Mobilisation citoyenne pour la paix », l’ancien ministre béninois Séverin Adjovi s’est exprimé sur la situation politique au Niger et a formulé des propositions pour une sortie de crise.

La situation au Niger préoccupe l’ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. À l’instar d’autres acteurs politiques béninois, l’ancien ministre Séverin Adjovi a rédigé une tribune dans laquelle il a formulé des propositions pour une sortie de crise.

« Il y a plus de 2500 ans, le tragédien grec Eschyle vantait les mérites discutables de l’apprentissage de la sagesse par la souffrance. Je ne sais pas si nous sommes devenus sages, mais j’ai la certitude de nos malheurs. Après l’esclavage, les Africains ont subi la colonisation : le remplacement de leurs cultures, l’exploitation de leurs ressources et l’attribution de nationalités arbitrairement décidées à Londres ou à Paris. Puis, il y a eu la « guerre froide » et son cortège de conflits « post-coloniaux », a rappelé l’ancien maire de Ouidah dans sa tribune intitulée « Mobilisation citoyenne pour la paix ».

Dans une analyse où il présente le continent africain comme une victime des pays dits développés, Séverin Adjovi estime que l’Afrique ne doit pas rester dans sa position d’éternelle victime.

« Aujourd’hui, nous subissons l’explosion des prix des produits alimentaires. Nous payons les conséquences de 12 années de politiques délirantes des banques centrales occidentales. L’Afrique avait-elle une responsabilité dans la production industrielle d’obligations véreuses en 2008 ? Non. L’Afrique a-t-elle eu son mot à dire sur la politique monétaire américaine ou européenne ? Non. L’Afrique est-elle responsable des catastrophes climatiques liées à la ‘croissance’ des pays industrialisés ? Non, mais c’est toujours à nous que l’on présente la facture. La famine guette notre continent, et nous ne devons pas nous résigner à être les victimes éternelles des erreurs ou des fautes des autres », analyse l’ancien maire de Ouidah.

Cette situation, a-t-il poursuivi, est aggravée par la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les cours des produits essentiels pour le continent africain.

Il faut une mobilisation de réflexion

La guerre en Ukraine est déjà lourde de conséquences pour les populations d’Afrique. Il faut donc œuvrer, précise-t-il, pour l’édification de la paix.

« Mais cet appel à la paix en Ukraine n’a de sens que si nous sommes également farouchement déterminés à résoudre les conflits insupportables au sein de notre grand foyer africain », a indiqué l’homme politique en parlant des menaces d’intervention militaire de la CEDEAO au Niger. L’ancien ministre et ancien maire de Ouidah appelle à une révolution intérieure à travers des mobilisations de réflexion.

« À force de déléguer aux hommes politiques toutes les responsabilités, le citoyen oublie les siennes : être concerné. Je comprends très bien que les contraintes d’un quotidien souvent extrêmement difficile ne nous engagent pas à porter une attention soutenue aux événements internationaux graves. Cependant, chaque individu, dans cette démocratie que nous appelons de nos vœux, a l’obligation morale d’être un acteur de la vie politique, c’est-à-dire d’être celui qui réfléchit et agit. Il nous faut donc, en tant que citoyens, opérer notre révolution intérieure. C’est ce que je propose à chacun d’entre vous : constituons un groupe de sages, de femmes et d’hommes de paix, pour agir sur le terrain, sous votre contrôle direct », lit-on dans la tribune de l’homme politique.

Selon lui, les réseaux sociaux seront les canaux de communication de cette mobilisation de réflexion. « Chacun sera quotidiennement témoin du travail accompli, tous pourront donner leurs avis, formuler librement leurs critiques ou leurs encouragements », a-t-il conclu.

Acteur politique béninois, Séverin Adjovi a été aussi député, Vice-président de l’Assemblée Nationale et Maire de Ouidah.