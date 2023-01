Afrique – France: Emmanuel Macron annoncé au Gabon, en RDC et à Brazzaville

Le président Français Emmanuel Macron fera une nouvelle tournée africaine début mars. Selon nos informations, il s’agit d’une tournée de quatre jours qui conduira le patron de l’Hexagone au Gabon, en République Démocratique du Congo et au Congo Brazzaville.

« Le chef de l’État français sera à Libreville au début de mars pour le One Forest Summit, point de départ d’une tournée sous-régionale », a annoncé Jeune Afrique ce lundi. En effet, lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, le président Emmanuel Macron et le président Ali Bongo ont annoncé qu’un One Forest Summit se tiendrait à Libreville, au Gabon, les 1er et 2 mars 2023.

Ce sommet, selon les deux présidents, sera l’opportunité « de faire progresser et renouveler notre ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts, qui sont essentielles pour relever les défis mondiaux interdépendants, au premier plan desquels le changement climatique et la perte de biodiversité« . La promotion d’une solidarité Nord-Sud, centrale pour la protection de ces réserves vitales, sera également un élément clé.

L’insécurité et le renforcement de la coopération diplomatique

Du Gabon, Emmanuel Macron se rendra en République Démocratique du Congo, deuxième étape de sa nouvelle tournée africaine. Dans ce pays déchiré par la crise sécuritaire marquée par les attaques des rebelles du M23 accusés d’être soutenus par le Rwanda et aussi les offensives des miliciens CODECO (Coopérative pour le développement du Congo), la sécurité et le renforcement de la coopération bilatérale seront les sujets phares, lors des échanges prévus entre Macron et Félix Tshisekedi.

A Brazzaville qui sera la dernière étape de la tournée du patron de l’Elysée, Macron va s’entretenir avec son homologue Denis Sassou-Nguesso. Tout comme en RDC, le renforcement de la coopération diplomatique sera au cœur des échanges entre Macron et Sassou-Nguesso.

Macron va-t-il contre-attaquer Moscou?

Désigné par Paris comme la cause de ses déboires en Afrique, Moscou a récusé les accusations françaises d’ingérence et a renvoyé les Européens à leurs fautes sur le continent africain et à leur « vision manichéenne de la politique internationale ». Lors de sa récente visite en Afrique, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s’en est surtout pris à la France.

Emmanuel Macron pourrait se servir, comme à son habitude, de cette nouvelle tournée en Afrique pour attaquer la Russie et surtout, apporter une réplique aux critiques de Moscou. Ce sera aussi une nouvelle occasion pour Macron de revenir peut-être sur la crise diplomatique qui se généralise entre la France et certains pays africains comme le Mali et le Burkina Faso.