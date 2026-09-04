Afrique du Sud : Yellow Door Energy et Nedbank bouclent le financement du parc solaire Lion Thorn

Le producteur indépendant d’énergie Yellow Door Energy et l’institution bancaire sud-africaine Nedbank CIB ont officialisé le bouclage financier du projet de parc solaire Lion Thorn le 2 septembre 2026. Cet accord financier décisif permet de mobiliser les capitaux nécessaires au déploiement de cette infrastructure énergétique d’envergure, conçue pour soutenir l’approvisionnement en électricité propre sur le territoire sud-africain.

D’une capacité installée de 49 MWp, la future centrale photovoltaïque sera implantée à Leeudoringstad, une localité située au cœur de la province du Nord-Ouest. Le choix de ce site stratégique tire parti des conditions d’ensoleillement optimales de la région afin de garantir un rendement maximal des futures installations au sol.

Sur le plan commercial, le projet s’appuie sur des accords d’achat d’électricité à long terme, communément désignés sous l’appellation PPA, conclus avec deux partenaires de premier plan. L’énergie produite sera ainsi achetée par le groupe cimentier PPC ainsi que par le distributeur privé PowerX, une structure titulaire d’une licence officielle délivrée par le régulateur national de l’énergie, la NERSA.

Le calendrier opérationnel prévoit le coup d’envoi des travaux de génie civil et de montage des panneaux solaires pour le mois de septembre 2026. La phase de construction s’étendra sur plusieurs mois afin de préparer une entrée en service commercial programmée dans le courant de l’année 2028.

Une production annuelle de 115 GWh attendue dès la mise en service

Dès sa première année d’exploitation complète, le parc solaire générera un volume estimé à 115 GWh d’électricité renouvelable injectée dans les circuits industriels et de distribution. Ce niveau d’activité évitera le rejet annuel d’environ 104 190 tonnes de dioxyde de carbone, allégeant significativement l’empreinte environnementale du secteur productif local.