BENIN WEB TV

Afrique du Sud : violents affrontements à Durban après l’attaque d’un campement de réfugiés par des militants anti-immigration

Des heurts violents ont éclaté le 3 septembre 2026 à Durban, dans l’est de l’Afrique du Sud, lorsque des membres du collectif anti-immigration « March and March » ont pris pour cible un campement de réfugiés et d’étrangers. Le rassemblement de tentes de fortune était établi dans la rue Che Guevara, juste devant les locaux du ministère sud-africain de l’Intérieur.

Léon KABORÉ
Publié le à
Economie
11vues
Afrique du Sud : violents affrontements à Durban après l’attaque d’un campement de réfugiés par des militants anti-immigration
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Ce site abrite plusieurs centaines de ressortissants étrangers, composés en grande majorité de citoyens congolais disposant de documents de séjour en règle. Ces familles y ont trouvé refuge depuis plus de trois mois, après avoir fui précipitamment leurs quartiers et leurs domiciles respectifs face à la recrudescence des menaces et des violences xénophobes.

Présentée par les militants de « March and March » comme une opération de « nettoyage », l’action a rapidement dégénéré en confrontation directe. Les assaillants ont tenté d’expulser les occupants par la force, tout en s’en prenant à leurs abris précaires pour tenter de confisquer et d’évacuer leurs effets personnels.

Les affrontements qui ont suivi ont fait plusieurs blessés parmi les protagonistes. Face à l’escalade, la police sud-africaine a déployé des tirs de balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes pour disperser la foule. Un ressortissant étranger a été interpellé par les forces de l’ordre, soupçonné d’avoir lancé une pierre ayant atteint un policier.

Indignation des défenseurs des droits humains

Les organisations de défense des droits humains ont vivement fustigé la gestion de cette crise par les autorités locales et nationales. Le collectif Siyafana Sonke Action Campaign a notamment dénoncé l’inaction et la passivité prolongée des services de l’État, réclamant l’attribution immédiate d’hébergements d’urgence sécurisés ainsi qu’une protection pérenne pour l’ensemble des réfugiés ciblés.

Articles liés

Fraude professionnelle en Afrique subsaharienne : l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya concentrent la majorité des casFraude professionnelle en Afrique subsaharienne : l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya concentrent la majorité des casZimbabwe : la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa maintenue en détention pour trafic de drogueZimbabwe : la belle-fille du président Emmerson Mnangagwa maintenue en détention pour trafic de drogueMaroc : la SFI prépare une garantie de 13,5 millions de dollars avec Crédit du MarocMaroc : la SFI prépare une garantie de 13,5 millions de dollars avec Crédit du MarocMadagascar : la filière rizicole s’alarme de la flambée des importationsMadagascar : la filière rizicole s’alarme de la flambée des importations

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV