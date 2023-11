Afrique du Sud: une ministre braquée, ses gardes du corps dépouillés de leurs armes

- Publicité-

La ministre sud-africaine des transports a raconté comment elle a été braquée sous la menace d’une arme après que son véhicule se soit arrêté sur une autoroute pour changer un pneu éclaté.

Une ministre sud-africaine a été cambriolée et ses gardes du corps se sont fait voler leurs armes, selon la police, dans ce que les autorités du pays ont qualifié d' »incident sans précédent ». L’attaque a eu lieu lundi alors que la ministre des transports, Sindisiwe Chikunga, circulait sur une autoroute au sud de Johannesburg, a indiqué la police.

« Les pneus de la voiture de la ministre ont été crevés par des pointes, ce qui a immobilisé la voiture et permis aux criminels de voler les objets de valeur des occupants », a déclaré le ministère des transports. « Ils ont ouvert ma porte (…), pointé une arme sur ma tête et m’ont ordonné de sortir », a-t-elle déclaré, décrivant une expérience « traumatisante et dévastatrice ». La ministre et ses gardes sont sortis de l’épreuve « sains et saufs », a ajouté le ministère.

Un porte-parole de la police, Athlenda Mathe, a déclaré que les voleurs s’étaient enfuis avec des effets personnels et deux pistolets des services de police sud-africains (SAPS). Une chasse à l’homme a été lancée à la suite de cet incident sans précédent et afin de traduire en justice les responsables », a déclaré Athlenda Mathe.

L’Afrique du Sud a depuis longtemps une réputation de criminalité violente et est souvent décrite comme l’un des pays les plus dangereux du monde en dehors des zones de guerre. D’après les statistiques officielles, la police a enregistré plus de 500 vols et près de 70 meurtres par jour dans ce pays de 62 millions d’habitants entre avril et juin de cette année. Les autorités ont été accusées de ne pas assurer la sécurité et de ne pas rendre justice aux victimes de crimes.