Afrique du Sud : Transnet sollicite 2,2 milliards de dollars pour moderniser ses infrastructures

Le groupe public sud-africain Transnet demande au Trésor national un financement de 35 milliards de rands, soit environ 2,2 milliards de dollars, pour rénover ses installations portuaires et plusieurs lignes ferroviaires. L’objectif est de réduire les contraintes logistiques qui pénalisent les exportations et freinent l’activité économique.

La demande a été annoncée le jeudi 13 août par la ministre sud-africaine des Transports. Elle s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement destiné à remettre à niveau les infrastructures exploitées par Transnet, notamment dans les ports et le réseau ferroviaire de fret.

Le groupe public fait face à des difficultés logistiques régulièrement signalées par les entreprises sud-africaines et les investisseurs étrangers. Les insuffisances des infrastructures et les goulets d’étranglement ralentissent l’acheminement des marchandises, avec des répercussions sur les exportations et la croissance économique.

Les fonds sollicités auprès du Trésor doivent permettre de moderniser les équipements portuaires et de rénover certaines lignes ferroviaires. Le montant correspond à une demande de financement : les informations disponibles ne précisent pas encore si l’État sud-africain a approuvé l’intégralité de cette enveloppe ni selon quelles modalités elle serait débloquée.

Transnet joue un rôle central dans la chaîne logistique sud-africaine, en assurant notamment l’exploitation d’infrastructures portuaires et du principal réseau ferroviaire de transport de marchandises. La modernisation de ces actifs est présentée comme une condition nécessaire pour améliorer la fluidité des échanges et soutenir la compétitivité des exportateurs.