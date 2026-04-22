Afrique du Sud : selon Errol Musk, la Russie pourrait accueillir des fermiers blancs

Lors d’un déplacement à Moscou la semaine passée, Errol Musk — père du milliardaire Elon Musk et de nationalité sud-africaine — a laissé entendre que la Russie pourrait être prête à accueillir des agriculteurs afrikaners venus d’Afrique du Sud.

Il a expliqué que ces familles, qui selon lui seraient victimes de persécutions dans leur pays, pourraient obtenir un statut de réfugié et s’installer en Russie. L’ancien ingénieur n’a, en revanche, livré aucun détail concret sur les modalités d’un tel accueil.

Pour justifier son initiative, Errol Musk a évoqué le nombre de meurtres visant des fermiers blancs en Afrique du Sud ; un argument qui a déjà été contesté par les autorités sud-africaines et par des chercheurs. Ces derniers estiment que la question est plus complexe et rejettent l’idée d’une campagne ciblée systématique contre cette communauté.

Du côté russe, le gouverneur de la région de Vladimir — voisine de Moscou — a reconnu l’existence de pourparlers. « Nous avons discuté de pistes pour développer l’agriculture et de la possibilité d’accueillir une cinquantaine de familles afrikaners », a-t-il déclaré.

Enjeux diplomatiques et réactions attendues

Cette proposition intervient après une décision annoncée l’an dernier par l’administration américaine visant à recevoir près de 5 000 Sud-Africains, présentée, là aussi, sous l’angle de la protection de fermiers. À ce stade, Pretoria ne s’est pas exprimée officiellement sur les propos tenus à Moscou.

Si un tel projet venait à se concrétiser, il pourrait compliquer les relations entre l’Afrique du Sud et la Russie. La personnalité d’Errol Musk, déjà controversée dans son pays — notamment pour des déclarations minimisant l’oppression durant l’apartheid — risque d’attiser les tensions autour de cette initiative.