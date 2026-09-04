Afrique du Sud : Pretoria lance un programme d’apprentissage pour ouvrir l’immobilier aux jeunes

Le gouvernement sud-africain a officiellement lancé le 2 septembre 2026 à Middelburg, localité située dans la province de Mpumalanga, le « Real Estate Learnership Programme ». Ce programme public d’apprentissage novateur a pour mission de former et d’insérer durablement des demandeurs d’emploi au sein des métiers de la transaction et de la gestion immobilière.

Cette mesure d’envergure est portée conjointement par le ministère sud-africain des Établissements humains et le gouvernement provincial de Mpumalanga. L’encadrement opérationnel du projet réunit également l’Autorité de régulation des professionnels de l’immobilier (PPRA) et l’organisme public national chargé de la formation professionnelle, Services SETA, afin de garantir un accompagnement technique et institutionnel complet.

Pour cette première phase, la cohorte accueille précisément 200 jeunes issus des districts d’Ehlanzeni, de Gert Sibande et de Nkangala. Les organisateurs ont départagé un volume impressionnant de 5 795 candidatures enregistrées au niveau régional, en appliquant une grille de sélection qui accorde une priorité stricte aux jeunes sans emploi, aux femmes ainsi qu’aux populations historiquement défavorisées.

Le parcours d’apprentissage s’étend sur une durée totale de 12 mois, articulant harmonieusement des modules d’enseignement théorique et des stages pratiques directement déployés sur le terrain professionnel. Pour garantir la subsistance des bénéficiaires durant l’apprentissage, le dispositif prévoit le versement d’une allocation mensuelle et délivre, au terme des évaluations, une certification de niveau NQF 4 reconnue par l’État.

Un levier d’inclusion économique

Selon la ministre sud-africaine des Établissements humains, Thembi Simelane, ce dispositif poursuit l’objectif explicite de restructurer en profondeur l’industrie immobilière du pays. La représentante de l’exécutif a souligné que le renforcement des compétences et l’accès équitable au marché représentent un moteur d’inclusion économique indispensable pour endiguer le chômage massif qui frappe actuellement les jeunes sud-africains.