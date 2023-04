Afrique du Sud – Namibie: tête-à-tête entre Cyril Ramaphosa et Hage Geingob à Pretoria

- Publicité-

Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a tenu une réunion avec son homologue namibien, Hage Geingob, afin de discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des questions de sécurité régionales. Les deux leaders ont également exprimé leurs préoccupations face aux derniers développements au Soudan.

Lors de la réunion qui s’est tenue dans la capitale sud-africaine, Pretoria, le Président Cyril Ramaphosa et le Président Hage Geingob ont examiné les moyens de renforcer les liens entre l’Afrique du Sud et la Namibie. Les deux dirigeants ont souligné l’importance d’une coopération accrue dans des domaines clés tels que le commerce, les investissements et la sécurité régionale.

Le Président Ramaphosa a annoncé que les deux pays ont convenu de mettre en place un mécanisme de protection des investissements pour faciliter les échanges économiques. Il a également noté que l’Afrique du Sud et la Namibie travailleront ensemble pour résoudre les problèmes de sécurité régionaux et mondiaux.

De son côté, le Président Geingob a souligné que l’Afrique du Sud est le partenaire commercial le plus important de la Namibie. Il a exprimé sa confiance dans la tenue prochaine d’un forum d’affaires qui permettra de renforcer davantage les relations commerciales entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont également discuté de la situation au Soudan et ont exprimé leur préoccupation face aux derniers développements dans ce pays.