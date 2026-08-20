Afrique du Sud : l’inflation ralentit à 4,3 % en juillet 2026

L’inflation annuelle en Afrique du Sud a ralenti à 4,3 % en juillet 2026, après 5 % en juin, selon les données publiées mercredi 19 août par Statistics South Africa. Ce recul ramène la hausse des prix plus près de la fourchette visée par la Banque de réserve sud-africaine.

L’indice des prix à la consommation utilisé comme mesure principale porte sur les ménages des zones urbaines. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,7 % en juillet, contre 0,6 % en juin.

Une série complémentaire couvrant l’ensemble du territoire affiche une inflation annuelle de 4,1 % en juillet. Cette mesure ne doit pas être confondue avec le taux national de référence de 4,3 %, calculé selon le champ urbain habituellement retenu dans les communiqués de Statistics South Africa.

La Banque de réserve sud-africaine vise depuis 2026 une inflation de 3 %, assortie d’une marge de tolérance d’un point de pourcentage de part et d’autre. Le taux de juillet reste donc légèrement supérieur à la borne haute de cette marge.

Le taux directeur maintenu à 7 %

Lors de sa réunion de juillet, la banque centrale avait maintenu son taux directeur à 7 %. Elle avait alors constaté que l’inflation de juin, à 5 %, avait dépassé ses prévisions, en raison notamment d’effets de base liés aux prix des carburants.

Le ralentissement observé en juillet offre un répit après l’accélération enregistrée au cours des mois précédents : l’inflation annuelle était passée de 4,5 % en mai à 5 % en juin. La banque centrale continue toutefois de surveiller les prix administrés, l’énergie et l’évolution du rand.

Les prochaines décisions de politique monétaire s’appuieront sur la trajectoire des prix et les nouvelles projections de croissance. Statistics South Africa doit publier les chiffres d’août selon son calendrier mensuel habituel.