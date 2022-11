Afrique du Sud: le célèbre artiste et producteur DJ Sumbody, abattu en pleine rue

Le célèbre artiste et producteur de musique sud-africain connu sous le nom de DJ Sumbody est mort. Il a été tué aux premières heures de ce dimanche 20 novembre 2022 à Johannesburg.

Le showbiz Sud-africain est en deuil. Dj Sumbody, le célèbre hitmaker du style de musique house Amapiano a été abattu ce dimanche. La triste nouvelle a été confirmée par un porte parole de la famille du défunt, Mmanake Mokitimi, dans un communiqué de presse rendu public.

Selon les médias locaux, le producteur et son staff voyageaient sur Woodmead Road lorsque des tireurs non identifiés pour le moment ont pris d’assaut leur véhicule et l’ont arrosé d’une pluie de balles. L’artiste et l’un de ses gardes du corps sont morts sur le coup.

Confirmant l’attaque, la police de Gauteng a déclaré qu’une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances de cette fusillade qui a fait au moins deux morts. « La police a reçu une plainte concernant une fusillade sur Woodmead Drive vers 12h30. À son arrivée sur les lieux, la police a trouvé deux personnes à l’intérieur d’une VW Golf avec des blessures par balle. Les deux victimes, un conducteur et un passager ont été déclarés morts sur les lieux » peut-on lire sur le communiqué rendu public par la police.

Une troisième personne identifiée comme le deuxième garde du corps de DJ Sumbody se trouve dans un état critique après avoir miraculeusement survécu au déluge de balles, a joute le communiqué. « Le commissaire provincial par intérim du Gauteng, le major-général Tommy Mthombeni, a déployé un maximum de ressources pour retrouver les suspects responsables de cette fusillade« , a ajouté les responsables de la police.

Avant l’attaque, DJ Sumbody devrait se produire dimanche au All White Veuve Clicquot Picnic.