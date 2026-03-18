Afrique du Sud : la hausse des prix à la pompe relance le débat sur l’exploitation d’hydrocarbures

Les répercussions économiques du conflit iranien commencent à se faire sentir jusque dans les stations-service sud-africaines : les autorités prévoient une hausse des prix à la pompe à partir d’avril 2026. Pour limiter la vulnérabilité aux chocs extérieurs, le gouvernement appelle à relancer les capacités de raffinage nationales et à intensifier les recherches d’hydrocarbures sur le sol et au large des côtes.

Actuellement dépendante d’importations massives d’hydrocarbures, l’Afrique du Sud cherche à inverser la tendance. Gwede Mantashe, ministre des Ressources minières et pétrolières, veut transformer le pays en producteur et s’appuie sur l’exemple voisin : selon lui, la Namibie a su tirer parti des gisements du bassin de l’Orange et offre un modèle à suivre.

Ce projet de montée en puissance énergétique heurte toutefois une forte opposition citoyenne et associative. Des organisations environnementales ont obtenu en justice l’arrêt d’explorations sismiques menées par Shell et l’annulation d’un permis de forage accordé à TotalEnergies, ralentissant les opérations prévues en mer.

Pour le ministre Mantashe, ces décisions judiciaires et les actions des opposants freinent le développement économique du pays et constituent, selon ses mots, une résistance au progrès. Ses propos ont provoqué une vive réaction chez les défenseurs de l’environnement.

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Opposition environnementale et enjeux juridiques

Allan Basajjasubi, responsable de programme pour l’ONG Natural Justice, estime que la rhétorique gouvernementale est contradictoire avec les engagements sud-africains en matière de climat. Il rappelle que les actions de son organisation visent à faire respecter une législation nationale protectrice du droit à un environnement sain ainsi que de la santé et du bien-être des populations.

Au cœur du débat : la recherche d’un équilibre entre ambition énergétique et respect des normes environnementales. Le gouvernement met en avant la nécessité d’exploiter des ressources locales pour sécuriser l’approvisionnement et alléger la facture des importations, tandis que les associations exigent des garanties sur les impacts écologiques et sociaux des projets.

Sur le plan technique et économique, l’agence pétrolière nationale avance un potentiel significatif : environ 27 milliards de barils estimés sur le territoire sud-africain. Cette perspective alimente le discours en faveur de l’exploration et du développement, alors que la question des prix à la pompe demeure une préoccupation immédiate pour les ménages et les finances publiques.