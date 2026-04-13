Afrique du Sud : Geordin Hill-Lewis élu à la tête de l’Alliance démocratique

Le 12 avril 2026, l’Alliance démocratique (DA) a désigné Geordin Hill‑Lewis comme nouveau chef du parti, à l’issue d’un congrès national. John Steenhuisen, l’ancien dirigeant et actuel ministre de l’Agriculture, avait renoncé à se représenter, et Hill‑Lewis n’a affronté qu’un rival peu connu, Sibusiso Dyonase.

Agé de 39 ans, Geordin Hill‑Lewis dirige la municipalité du Cap depuis 2021. Avant sa carrière municipale, il siégeait au Parlement et a exercé plusieurs fonctions au sein de la formation, ce qui a consolidé son profil interne au parti.

Son élection, perçue comme largement attendue par les délégués, confirme la tendance du parti à choisir des cadres relativement jeunes. Hill‑Lewis reprend une ligne politique clairement libérale et affiche le souhait de rendre la DA plus attractive au‑delà de son électorat traditionnel, majoritairement blanc et métis.

Le nouveau chef a exprimé le désir de prouver la capacité de la DA à gouverner. Il a indiqué vouloir conserver la mairie du Cap au‑delà du prochain rendez‑vous local afin de garder une plateforme politique visible et opérationnelle, et a laissé entendre qu’il n’intégrerait pas le gouvernement national de coalition dominé par l’ANC, pour préserver sa liberté de critiquer la direction de Cyril Ramaphosa.

Objectifs nationaux et équilibres internes

Hill‑Lewis devra néanmoins élargir sa notoriété hors du Cap si son objectif est de peser au plan national : il place déjà son regard sur les élections générales de 2029 et veut que la DA se donne pour ambition de prétendre à la tête du gouvernement central.

Face aux critiques selon lesquelles le parti aurait encore une fois porté un homme blanc à sa tête, la direction a souligné la composition renouvelée et plus diverse de son équipe exécutive. Parmi les surprises du congrès figure l’élection de Solly Msimanga, ancien maire de Pretoria, qui occupe désormais la place de numéro deux au sein de la DA.

La désignation de Hill‑Lewis, acclamée par de nombreux délégués lors des débats à Midrand, marque une étape importante pour l’opposition sud‑africaine, qui met désormais en route une stratégie visant à étendre son ancrage électoral et à préparer les échéances nationales à venir.