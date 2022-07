Afrique du Sud: fusillades à Soweto et Pietermaritzburg, 14 morts selon la police

La police sud-africaine a annoncé ce dimanche, que deux fusillades, une survenue dans un bar de Soweto et l’autre à Pietermaritzburg, dans l’Est, ont fait 14 morts dans la nuit du samedi à ce dimanche.

« Nous avons été appelés peu après minuit », a précisé le lieutenant de police Elias Mawela. À leur arrivée, les policiers ont confirmé la mort de douze personnes et deux autres sont ensuite décédées de leurs blessures, a-t-il ajouté.

La fusillade a éclaté vers 20 h 30 dans un bar de la ville et a fait quatre morts et huit blessés, a confirmé le porte-parole local de la police, Nqobile Gwala. « À 20h30, un groupe de personnes buvaient des verres dans une taverne et une voiture s’est garée devant », a précisé le lieutenant-colonel dans un communiqué.

« Deux hommes ont sauté de la voiture, sont entrés dans le bar et ont ouvert le feu indistinctement sur les clients », a-t-il ajouté.

Douze personnes ont été touchées ; deux sont mortes sur place et deux autres sont décédées dans la foulée à l’hôpital, a-t-il encore précisé. Les huit autres restent hospitalisées. Les personnes tuées ont entre 30 et 45 ans. Une enquête a été ouverte.