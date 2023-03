Afrique du Sud: Décès de la «femme la plus âgée du monde» à 128 ans

Une sud-africaine considérée officiellement comme la femme la plus âgée du monde est décédée, à l’âge de 128 ans au début de mars.

Johanna Mazibuko, mère de sept enfants, est décédée à son domicile de Jouberton, dans la province du Nord-Ouest, le 3 mars, et aurait eu 128 ans en mai, selon des informations de sources locales.

Ses proches ont déclaré qu’elle avait des documents d’identité prouvant qu’elle était née le 11 mai 1894 et qu’elle avait grandi dans une ferme. Elle n’est jamais allée à l’école et ne savait ni lire ni écrire, ont-ils dit. Selon sa belle fille belle-fille Thandiwe Wesinyana qui est en même temps sa soignante, Mazibuko serait décédée d’un accident vasculaire cérébral.

S’adressant à News24, en mai 2022 passé lors de son 128e anniversaire, Johanna Mazibuko a déclaré qu’elle était étonnée d’être encore en vie. « Pourquoi suis-je encore ici? Des gens autour de moi meurent », a-t-elle déclaré. « Quand vais-je mourir ? A quoi bon être en vie ? Le monde m’a fatigué parce que je suis juste assis ici à ne rien faire. »

Mazibuko a survécu aux deux guerres mondiales ainsi qu’à deux pandémies mondiales (Covid-19 et la grippe espagnole). Elle était vivante pendant le règne de la reine Victoria en Grande-Bretagne, le premier vol du frère Wright et la première révolution russe.

La soignante Thandiwe a déclaré qu’elle l’avait emmenée à l’hôpital le 14 février et qu’elle avait été traitée pour un accident vasculaire cérébral et avait obtenu son congé le 28 février. Elle est décédée chez elle trois jours plus tard et sera inhumée samedi à Jouberton.



«Nous aimions prier ensemble et passions la plupart de nos journées à boire du thé et à parler. Je ne sais plus avec qui je vais m’amuser. Une blessure s’est ouverte, mon cœur est endolori et je suis brisé. La communauté est attristée. Nous avons tous perdu une mère », a déclaré une résidente de la communauté à la presse.

Avec ce décès de Mazibuko, la personne la plus âgée du monde officiellement est désormais femme née à San Francisco, âgée de 115 ans.