Afrique du Sud – Business des câlins: possibilité d’avoir une intimité platonique à partir de 30.000 f CFA

- Publicité-

Avez-vous besoin d’un câlin après une longue journée de travail ? Une entreprise sud-africaine propose ce service, premier service de câlins professionnel du continent, où les clients paient pour une intimité platonique, à partir de 47 dollars la séance.

Florence Letswalo, propriétaire de Pro Cuddling, le premier service professionnel de câlins en Afrique du Sud, a créé son entreprise après avoir réalisé le pouvoir des câlins et du toucher platonique. « Mon partenaire et moi avions prévu de dîner ce soir-là, et il a vu que je ne me sentais pas bien. Il a suggéré que nous nous fassions des câlins au lieu de regarder des films. Je me suis sentie soulagée d’un poids et j’ai oublié la journée mouvementée que j’avais passée. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de créer une telle entreprise en pensant aux milliers de personnes qui n’ont personne pour les aider à soulager leur stress et leur anxiété. J’ai de la chance, mais beaucoup de gens ont partagé leurs problèmes sur les plateformes de médias sociaux parce qu’ils se sentent très seuls », a déclaré Florence Letswalo, propriétaire de Pro Cuddling.

Bien que le concept soit encore nouveau en Afrique du Sud, les câlins professionnels sont devenus une forme de thérapie en plein essor qui peut offrir des avantages physiques, sociaux et émotionnels. Le toucher platonique et les câlins peuvent également améliorer l’état de santé général et libérer l’ocytocine, l’hormone du bien-être.

- Publicité-

Letswalo explique que Pro Cuddling a démarré ses activités en mai 2022 et que les réactions ont été jusqu’à présent très positives, ce à quoi elle ne s’attendait pas du tout. Interrogée sur le processus de sélection visant à garantir la sécurité des compagnons de câlins, Mme Letswalo assure qu’un processus est mis en place avant que l’un des 34 membres de son personnel n’aille à la rencontre d’un client.

« Nous avons toujours une conversation téléphonique avec le client au moment de la réservation pour lui rappeler qu’il ne faut pas faire d’histoires. Nous demandons une pièce d’identité pour vérifier que le client est bien celui qu’il prétend être. Le client fournit également son adresse et ses coordonnées lors de la réservation, ce qui signifie que nous disposons de ses coordonnées pendant toute la durée de la réservation.«