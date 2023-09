AFRIMMA Awards 2023: Fally Ipupa rafle deux trophées

- Publicité-

Fally Ipupa, une icône de la musique congolaise, a une fois de plus brillé lors de la dixième édition des African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) qui s’est tenue le dimanche 17 septembre 2023 aux États-Unis.

La prestigieuse cérémonie a eu lieu au Meyerson Symphony Center de Dallas, au Texas, et a réuni des artistes talentueux issus de nombreux pays africains tels que le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Ouganda, le Mali, l’Afrique du Sud et la République du Congo. Des artistes renommés tels que Didi B, Josey, KS Bloom, Asake, Tiwa Savage et Ayra Starr ont également assisté à l’événement, marquant ainsi le 10e anniversaire des AFRIMMA.

Fally Ipupa a été honoré en remportant deux prix lors de la soirée. Il a été récompensé en tant que meilleur artiste francophone et a également reçu le prestigieux prix « Lifetime Achievement Award » pour l’ensemble de sa carrière exceptionnelle.

Il convient de souligner que Fally Ipupa comptabilise désormais 14 récompenses des AFRIMMA. En 2019 et 2021, il était déjà devenu l’artiste le plus primé de l’histoire de ces récompenses. Avec ce parcours remarquable, il est indéniablement une immense fierté pour le continent africain.

Après cette victoire, Fally Ipupa qui entamera bientôt sa tournée mondiale intitulée « Fally Ipupa World Tour » (Partie 1), pourra célébrer ses deux trophées en compagnie de son public.

