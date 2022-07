«African Queen est une bénédiction et une malédiction»: 2Face sur son single à succès

Dans un documentaire racontant l’histoire du genre Afrobeats, 2Face est revenu sur son single à succès « African Queen ». Et pour la star nigériane, son morceau a été pour lui une source de bénédiction et de malédiction.

Le hitmaker de 46 ans a parlé de la chanson à succès de 2004 dans le cinquième épisode du documentaire « Journey of The Beats » qui a été présenté en première sur Showmax le mois dernier. Le documentaire est centré sur l’histoire et l’essor du genre Afrobeats.

Le chanteur a déclaré qu’il considérait « African Queen » comme une bénédiction car c’est le morceau qui l’a propulsé sous les feux de la rampe et lui a valu des prix, une reconnaissance internationale et des distinctions.

Il a également déclaré que le morceau lui avait valu le titre de « roi du R&B » au Nigeria et était devenu un modèle pour livrer une chanson Afrobeats par excellence. Le chanteur a ajouté que « African Queen » est une malédiction car son succès « a servi de référence à ses autres œuvres ». Selon 2Baba, la chanson à succès éclipserait toujours ses autres œuvres en termes de succès.

Le cinquième épisode a également exploré des événements capitaux qui ont contribué à Afrobeats au milieu des années 2000. Ces événements comprenaient des voyages musicaux d’icônes telles que Style Plus, P-Square, ID Cabasa, 9ice, Da-grin et Olamide. L’histoire de « Journey of The Beats » s’est poursuivie dans le sixième épisode qui est sorti le jeudi 28 juillet 2022.