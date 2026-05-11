Africa Forward : le coup de colère de Macron devant des participants bruyants (video)

Au sommet Africa Forward à Nairobi, le président français a quitté son siège en pleine table ronde sur les industries créatives pour prendre le micro et rappeler les participants à l’ordre, une séquence filmée et largement relayée qui illustre les tensions de coulisses d’un sommet voulu comme rupture symbolique dans les relations France-Afrique.

Le président français Emmanuel Macron a interrompu la table ronde intitulée « Africa Forward : Creation in Motion » à l’université de Nairobi, lundi 11 mai 2026, en quittant son siège pour saisir le micro et dénoncer le bruit des échanges parallèles qui avaient pris de l’ampleur dans la salle, rendant selon lui les intervenants inaudibles. La séquence, filmée et diffusée notamment par LSI Africa, a duré environ une minute.

🚨#AfricaForward : le président Emmanuel Macron a interrompu une table ronde organisée avec des acteurs culturels africains en raison du bruit dans la salle. Visiblement agacé par les discussions en arrière-plan, le président français a dénoncé « un manque total de respect »… pic.twitter.com/tobqi2OXsH — LSI AFRICA (@lsiafrica) May 11, 2026

« Hé ! Hé ! Hé ! », a interpellé le chef de l’État français à la salle, avant de déclarer qu’il était « impossible de parler de culture et de confiance » dans ces conditions. « C’est un total manque de respect », a-t-il ajouté, en suggérant à ceux qui souhaitaient poursuivre des discussions parallèles de sortir ou de se retrouver dans les espaces bilatéraux prévus à cet effet. Après cet échange, la table ronde a repris dans une atmosphère plus calme selon des témoins présents.

La table ronde avait été organisée dans le cadre de la journée du 11 mai, baptisée « Inspire and Connect » selon le programme officiel du sommet, et consacrée notamment aux industries culturelles et créatives, à la jeunesse et au sport. Elle réunissait des artistes et des jeunes intervenants africains. La séquence de l’intervention de Macron se situe à l’université de Nairobi, distincte du site principal du sommet.

Le sommet Africa Forward, coprésidé par Macron et le président kényan William Ruto, se tient les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi. Il réunit plus de trente chefs d’État et de gouvernement africains, ainsi que quelque 1 500 acteurs économiques. C’est la première fois qu’un tel format associant la France à l’Afrique se tient dans un pays anglophone du continent. La journée du 12 mai doit être consacrée aux questions de financement du développement et aux enjeux globaux.

Des voix critiques en marge du sommet

En dehors de l’incident, le sommet suscitait des réserves dans certains milieux de la société civile. Des acteurs rassemblés la veille, dimanche 10 mai, au Pavillon de la création et de l’innovation sociale, événement en marge organisé à l’université Strathmore de Nairobi par la Fondation de l’innovation pour la démocratie, dirigée par l’intellectuel camerounais Achille Mbembe, avaient estimé se sentir « mis à l’écart », selon des propos rapportés par France 24. La chercheuse Amandine Gnanguênon avait soulevé une question de fond sur l’équilibre de ce type de format : « Pourquoi les dirigeants africains n’organisent-ils pas eux-mêmes ce type d’évènements selon leurs agendas ? »

Un livre blanc synthétisant les travaux des panels du sommet a été remis lundi matin à Macron et à Ruto avant le lancement officiel des travaux. Les conclusions du sommet sont attendues en amont du G7 d’Évian, programmé du 15 au 17 juin 2026.