Afreximbank annonce une hausse de 5,7 % de ses prêts et avances nets au 1er semestre 2026

Afreximbank a annoncé lundi 24 août avoir porté ses prêts et avances nets à 35,4 milliards de dollars au 30 juin 2026, contre 33,5 milliards de dollars à fin 2025, soit une progression de 5,7 % sur le premier semestre. Cette hausse s’inscrit dans l’accélération des activités de crédit de la banque panafricaine, alors que le commerce intra-africain reste confronté à d’importants besoins de financement.

Le bénéfice net de l’institution a bondi de 30 % sur la même période, à 534,7 millions de dollars, porté par la hausse des revenus d’intérêts liée à l’expansion du portefeuille de prêts. « Notre performance financière et notre position solide reflètent la résilience continue du Groupe », a commenté Denys Denya, premier vice-président exécutif de la banque, cité dans le communiqué diffusé le 24 août.

Basée au Caire, Afreximbank s’est fixée depuis 2024 l’objectif de doubler ses financements dédiés au commerce intra-africain, pour les porter à 40 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2026, un montant destiné à accompagner la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

L’institution a par ailleurs procédé cette année à une émission obligataire de 1,5 milliard de dollars, une opération qui vient renforcer ses capacités de financement à moyen terme, selon les données consolidées publiées avec ses résultats semestriels.

Cette progression du bilan intervient alors qu’Afreximbank multiplie les opérations de soutien au commerce sur le continent, du financement de projets d’infrastructures à l’appui direct à des banques commerciales locales pour sécuriser leurs lignes de crédit à l’export.