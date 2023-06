Afghanistan: près de 80 jeunes filles empoisonnées alors qu’elles allaient à l’école

Près de 80 fillettes ont été empoisonnées et hospitalisées dans le cadre d’attaques séparées à deux écoles primaires au nord de l’Afghanistan, a déclaré dimanche un responsable local de l’éducation.

L’empoisonnement, qui a visé une école de filles dans la province afghane de Sar-e Pol, survient alors que l’éducation des filles fait l’objet d’une attention particulière dans ce pays déchiré par la guerre depuis que les talibans ont pris le pouvoir et interdit à la plupart des adolescentes d’étudier, et après une vague d’attaques au poison contre des écoles de filles dans le pays voisin, l’Iran.

« Des inconnus sont entrés dans une école de filles du district de Sancharak et ont empoisonné les cours. Lorsque les filles sont venues en classe, elles ont été empoisonnées », a déclaré Den Mohammad Nazari, porte-parole de la police de Sar-e-Pol, sans préciser quelle substance avait été utilisée ni qui était soupçonné d’être à l’origine de l’incident. Nazari a déclaré que les filles avaient été transportées à l’hôpital mais qu’elles étaient en « bon état ». Personne n’a été arrêté.

Dans l’Iran voisin, des cas d’empoisonnement dans des écoles de filles ont rendu malades quelque 13 000 élèves, essentiellement des filles, depuis novembre. Sous le précédent gouvernement afghan, soutenu par des étrangers, plusieurs cas d’empoisonnement, y compris des attaques au gaz présumées, avaient eu lieu dans des écoles de filles.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, l’administration talibane a empêché la plupart des étudiantes d’aller au lycée et à l’université, ce qui a suscité la condamnation des gouvernements internationaux et de nombreux Afghans. Les autorités talibanes ont maintenu les écoles primaires ouvertes aux filles jusqu’à l’âge de 12 ans environ et se disent favorables à l’éducation des filles sous certaines conditions.