Afghanistan : les talibans interdisent les parcs et salles de sport de Kaboul aux femmes

Les talibans interdisent aux femmes d’utiliser les salles de sport en Afghanistan, a déclaré un responsable jeudi. Il s’agit du dernier décret en date du groupe religieux qui réprime les droits et libertés des femmes depuis leur prise de pouvoir il y a plus d’un an.

Un porte-parole du ministère de la Vertu et du Vice a déclaré que l’interdiction, qui est entrée en vigueur cette semaine, a été introduite parce que, selon eux, les gens ignoraient les ordres de ségrégation des sexes et que les femmes ne portaient pas le hijab ou le couvre-chef requis.

Mohammed Akef Mohajer, un porte-parole nommé par les talibans, a déclaré que le groupe avait « fait de son mieux » pour éviter de fermer les parcs et les salles de sport aux femmes, et avait essayé d’ordonner des jours de la semaine distincts pour l’accès des hommes et des femmes. « Mais, malheureusement, les ordres n’ont pas été respectés et les règles ont été violées, et nous avons dû fermer les parcs et les salles de sport pour les femmes », a-t-il déclaré.

« Dans la plupart des cas, nous avons vu des hommes et des femmes ensemble dans les parcs et, malheureusement, le hijab n’était pas respecté. Nous avons donc dû prendre une autre décision et, pour l’instant, nous avons ordonné la fermeture de tous les parcs et gymnases pour les femmes. »

Le groupe à la ligne dure, motivé par la religion, enverra des équipes pour vérifier si les femmes utilisent toujours les espaces qui leur sont interdits, a-t-il confirmé. Il s’agit du dernier exemple en date de restriction de l’accès des femmes aux lieux publics en Afghanistan, pays contrôlé par les talibans depuis leur prise rapide de la capitale Kaboul en août dernier.

Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont limité l’éducation publique des filles à six ans seulement, restreint le travail des femmes, les ont encouragées à rester à la maison et ont émis des codes vestimentaires les obligeant à se couvrir le visage.

De nombreuses filles attendent toujours de pouvoir retourner à l’école secondaire, bien que les talibans aient promis de ne pas les exclure des salles de classe. La décision d’interdire l’accès des filles à l’école a été si soudaine que nombre d’entre elles se sont présentées en classe comme d’habitude en mars. Une poignée de provinces afghanes ont toutefois continué à assurer l’éducation pour tous, bien que de nombreuses zones rurales, en particulier les régions tribales pachtounes, aient fermé les établissements d’enseignement pour les filles et les femmes.