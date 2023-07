Affectation en ligne des élèves en classe de 6ᵉ en Côte d’Ivoire : ce qu’il faut savoir

- Publicité-

Les opérations d’attribution en ligne des élèves en classe de 6ᵉ de l’année 2023-2024 en Côte d’Ivoire débuteront le 25 juillet et se termineront le 8 août 2023, selon le ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation.

L’annonce a été faite au cours d’un point-presse à Abidjan le mercredi 19 juillet 2023 par la Direction de l’orientation et des bourses (DOB). « Pour la session 2023, l’opération d’affectation en ligne des élèves en classe de 6ème concerne tous les élèves admis au CEPE, c’est-à-dire, les élèves ayant obtenu au moins 85 points.

En prenant en compte les observations des parents, l’opération débutera le mardi 25 juillet 2023 à 23h59 et s’achèvera le mercredi 08 août à partir de 3h30 minutes’’, a informé Karidja Koné, directrice de la DOB.

Par ailleurs, elle précise qu’en ce qui concerne l’opération d’orientation et d’affectation en ligne pour les élèves de seconde A ou C, celle-ci s’applique à tous les élèves de 3ᵉ afin de poursuivre leurs études dans les établissements publics ou privés de Côte d’Ivoire et qui remplissent les conditions d’orientation à l’enseignement général, c’est-à-dire, être âgé de 20 ans maximum et avoir une moyenne approximative supérieure ou égale à 10.

‘’ L’opération consiste à orienter et affecter son enfant à l’aide d’un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 9991 et en suivant les instructions. L’orientation et l’affectation en classe de seconde A ou C débutera le jeudi 10 août 2023 à 23h59 et s’achèvera le dimanche 20 août 2023 à partir de 23h30 mn. Le coût de l’opération est de 200 FCFA’’, a-t-elle expliqué.

Pour rappel, la session 2023 de l’examen du certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) a enregistré un taux national d’admission de 71,28% en Côte d’Ivoire contre 64,76% en 2022.

