Affaire une écolière tuée en Côte d’Ivoire : la police interpelle les coupables

- Publicité-

Dans l’un de nos articles parus le lundi 17 juillet 2023, nous évoquions le meurtre de Yeboua Adja Sandrine. Le corps sans vie de l’élève de 11 ans a été découvert à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouet.

Selon la mère, ceux qui ont écourté la vie de sa fille sont allés déposer son corps devant la maison d’une dame dans ledit quartier, il était vers cinq heures du matin le 4 juillet 2023. Alors que ces deux jeunes d’une vingtaine d’années tenaient le corps de Sandrine, une maman du quartier qui se précipitait au lôgôdougou (marché local) les a surpris.

Curieuse, elle s’est approchée des jeunes qu’elle connaissait bien et les a interrogés sur la provenance du corps sans vie. « Qu’est-ce que c’est ? Que faites-vous là ? Qu’est-ce que vous avez-fait ? » avait-elle interrogé. Troublée par ce qu’elle voyait, elle a automatiquement réveillé la voisine chez qui le corps venait d’être déposé.

- Publicité-

Sortie de sa maison précipitamment, cette dernière a posé assez de questions aux jeunes : « d’où sortez-vous ce corps ? Et, pourquoi, c’est ici que vous le déposez ? ». Et, l’un des jeunes de répondre : « Nous avons trouvé le corps dans un couloir et nous avons décidé de l’amener ici, afin qu’il soit découvert très tôt par tout le monde » ont-ils répondu. Répliquant, elle a ordonné à ces jeunes de sortir le corps de sa maison parce qu’elle ne veut pas d’histoire.

Par la suite, les jeunes gens bougeaient leurs corps, mais n’allaient pas plus loin, car le jour approchait à grands pas. À l’aube du 4 juin, le corps est découvert et tout le quartier est alerté. Trois jours plus tard, l’un des jeunes est signalé à la police. Un autre jeune homme, qui n’était pas là, se rend à la police pour témoigner en faveur de son ami. « J’étais avec lui ce jour-là, mon ami n’a rien fait ! » a soutenu l’ami. Il a été automatiquement arrêté. Le premier détenu, lors de l’interrogatoire par la Pj, a fini par avouer le nom de son complice avec qui il s’est débarrassé du corps.

Pour l’heure, les coupables présumés qui sont au nombre de 3 comparaîtront devant le tribunal pour répondre de leur acte ignoble. Quant à la victime, son corps a été déposé à la morgue de Port-Bouet. Faute de moyens, les parents n’ont pas pu procéder à une autopsie avant d’enterrer Sandrine au cimetière de Grand-Bassam deux semaines après ce drame qui fait toujours l’actualité.