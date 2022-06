Affaire Serey Dié – Josey: le pasteur Mohamed Sanogo avait tout prédit

Vendredi dernier, Serey Dié a fait tomber le masque en avouant sur une chaîne de télé être en couple avec Josey et le père du second enfant de la chanteuse ivoirienne. Un aveux qui confirme les prédictions du pasteur Sanogo Mohamed.

Tombée telle une bombe, la nouvelle avait fait le tour de la toile. Invité vendredi dernier sur une chaîne de télé, Serey Die a mis fin au suspens sur l’identité du papa du second enfant de Josey. Et sans langue de bois, l’ancien international ivoirien a confié en être le père. Avec assurance, le footballeur a avoué être en couple avec la chanteuse, non sans précisé avoir déjà rompu avec sa première femme Aline avec qui il a eu 5 enfants.

« C’est le moment de m’ouvrir une bonne fois pour toute. J’aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (…) J’ai deux enfants avec Josey. Le dernier est né le mois passé, c’est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume… », avait-il indiqué.

« Tu laisses la femme de ta jeunesse (…) tu vas regretter »

Sauf que ce qui s’appelle désormais dans le milieu people ivoirien la saga Serey Dié-Josey avait déjà été prédit par le pasteur Mohamed Sanogo, le père spirituel de l’ex milieu de terrain de FC Sion. Touché peut être par le Saint Esprit, l’homme de Dieu avait fait une prédication sur les hommes qui abandonnent leurs femmes de souffrance.

« Comment tu peux abandonner la femme de ta jeunesse? Comment tu peux abandonner celle qui a souffert avec toi ? (…) Tu vas mal finir, tu meurs comme ça, tu vas en enfer, parce que Dieu ne va pas suivre ton ingratitude (…) Tu laisses la femme de ta souffrance (…) tu vas regretter. Aujourd’hui, chante, danse, va en boite de nuit, tu vas regretter (…) », avait prêché Mohamed Sanogo dans une vidéo sur Facebook.

« Il y a un monsieur dernièrement, sa femme est venue me voir. Elle me dit que son mari dit que c’est fini. Il a fait une autre maison avec une maîtresse (…) et il lui dit : tu restes dans la maison avec les enfants, je vais m’occuper de vous, mais on ne peut plus vivre ensemble. Quelle pauvreté! Si tu agis comme ça, c’est que tu es un malheureux, ta vie va mal finir, je te dis la vérité. Quand tu vas finir dans ta vieillesse, tu vas voir ce que tes enfants vont de rendre », avait ajouté le pasteur dont le post est devenu viral au lendemain de l’éclatement de cette affaire Serey Dié-Josey, très médiatisée.