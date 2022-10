Affaire Primud: Après de chaudes empoignades, Safarel Obiang et Molare trouvent un terrain d’entente

L’artiste de coupé-décalé Safrel Obiang et le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé ( Primud ), Soumahoro Mauriféré alias Molaré ont finalement enterré la hache de guerre après quelques jours de tensions. Pour preuve, les deux célébrités en clash la semaine dernière se sont finalement retrouvés pour fumer le calumet de la paix.

Le grand vainqueur sur Primud 2019 Safarel Obiang n’est pas encore rentré en possession de la maison qui lui a été promise. Après près de 3 ans, l’artiste est sorti de ses gonds pour s’en prendre publiquement au promoteur Molare, à qui il réclame les clés de sa villa.

De son côté, Molaré est vite monté au créneau pour répondre aux attaques et accusations de l’artiste coupé-décalé sacré Primud d’or 2021. Pour se dédouaner, le boss duc coupé-décalé avait révélé que le retard notoire qui s’observe dans le processus est du fait de son partenaire immobilier. « Safarel Obiang a reçu sa maison. Il a voulu une maison plus luxueuse. Nous lui avons demandé d’envoyer 45 millions pour compléter et avoir une maison à BASSAM. Jusque là, je n’ai rien reçu… », a révélé l’agent immobilier qui était également sur le même plateau que Molaré.

Ces révélations des organisateurs du Primud ont fait réagir le chanteur Safarel. Dans un direct sur Facebook, l’artiste a traité Molaré et l’agent immobilier de menteurs. Alors que la polémique continue de s’enfler, les internautes ont été surpris de voir l’artiste Safarel dans les locaux de M-Group, le siège de l’entreprise de Molaré ce dimanche.

A la suite de cette rencontre, Molaré qui avait pris la décision de ne recevoir aucun artiste dans ses locaux a annoncé que la situation est sur le point d’être réglée. « Demain (lundi 17 Octobre) à 11h, nous serons au siège de KROM&KO. Il y aura une conférence, j’y serais avec Safarel, Al Moustapha et d’autres personnes qui ont lutté avec nous pour résoudre cette situation car le petit frère a raison. Au cours de cette conférence, l’agence immobilière donnera des dates précises de livraison des maisons des artistes lauréats des PRIMUD des années antérieures devant tout le monde ”, a indiqué Molaré dans une vidéo.

Une rencontre suspecte qui a très vite fait croire à certains internautes que cette affaire a été montée de toute pièce afin de faire le buzz en attendant la nouvelle édition du Primud, prévue pour le 06 novembre prochain.