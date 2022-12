Affaire Pogba: Mathias Pogba est sorti de prison

Selon les informations du Parisien, confirmé par BFMTV, Mathias Pogba, retenu par la justice française dans une affaire de chantage sur son frère Paul, a été libéré de prison ce vendredi matin.

Derrière les barreaux depuis le 17 septembre dernier, accusé d’être impliqué dans l’affaire d’extorsion en bande organisée sur son frère Paul, Mathias Pogba a été libéré de prison ce vendredi selon les informations du Parisien, confirmées par BFMTV qui a joint son avocat Me Yassine Bouzrou.

Toujours selon les mêmes sources, il a été placé sous contrôle judiciaire et a pour interdiction d’entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que toutes les autres personnes mêlées dans ce dossier. De plus, il ne peut pas quitter le territoire français ou utiliser les réseaux sociaux. Cette libération de l’homme de 32 ans survient après qu’il l’ait réclamée pour la seconde fois.

Pour rappel, toute cette histoire a commencé lorsque Mathias Pogba a publié une vidéo le 27 août dernier, dans laquelle il promettait des « révélations » sur son frère Paul. Il avait d’ailleurs accusé l’international français d’avoir « marabouté » Kylian Mbappé. Dans la foulée, le joueur de la Juventus a déposé une plainte en Italie, en accusant l’aîné de sa fratrie ainsi que trois autres personnes de tentative d’extorsion.

Après l’ouverture d’une procédure judiciaire en France, Mathias Pogba est poursuivi pour « extorsion en bande organisée » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime ». Il bénéficie du statut de témoin assisté pour le chef de « séquestration » subie par son frère Paul en mars dernier dans un appartement parisien. Mais Mathias Pogba avait un alibi puisqu’il était présent à la soirée de son association Golden Score.